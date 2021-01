Ilaria Capua: “Vaccinare gli insegnanti non è una priorità”



Intervenuta nel corso della trasmissione “diMartedì” in onda su La7, la virologa Ilaria Capua ha risposto con parere negativo a chi chiedeva se fosse il caso di vaccinare subito gli insegnanti: “La priorità in questo momento è tenere le persone fuori dagli ospedali – ha spiegato – e gli insegnanti non sono tra quelli che finiscono in terapia intensiva”.

