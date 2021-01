Imane Fadil: 11 medici indagati per la morte della modella, testimone chiave nel processo Ruby



La modella 34enne, testimone del processo contro Berlusconi, è deceduta il primo marzo del 2019 per una per aplasia midollare. Inizialmente si era pensato ad un avvelenamento. Le indagini servono per capire se la malattia potesse essere diagnosticata prima, o se ci sia un nesso tra la morte e la condotta dei medici della clinica Humanitas di Milano.

