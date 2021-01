In Francia è emergenza aviaria: abbattute circa 350mila anatre



In Francia torna l’emergenza aviaria, già affrontata negli inverni dal 2015 al 2017. I focolai confermati sono circa un centinaio e sono già state disposte delle misure per aiutare gli allevatori colpiti dalla nuova emergenza. A breve i primi versamenti per l’aiuto a coloro che sono stati colpiti dagli abbattimenti forzati.

