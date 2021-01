In fuga dopo aver conosciuto un’amica su Tik Tok: adolescente torna a casa poi scappa di nuovi



Si è allontanata ancora una volta la 17enne di Pontedera, in provincia di Pisa, data per scomparsa dal 14 gennaio insieme a una ragazza di un anno più giovane di Reggello (Firenze) con cui si sarebbe conosciuta su Tik Tok. La 17enne, che diventerà maggiorenne a marzo, era tornata nella comunità per minorenni che la ospita in mattinata, ma intorno alle 15 gli operatori della struttura ne hanno segnalato l’assenza alle forze dell’ordine.

Continua a leggere



Si è allontanata ancora una volta la 17enne di Pontedera, in provincia di Pisa, data per scomparsa dal 14 gennaio insieme a una ragazza di un anno più giovane di Reggello (Firenze) con cui si sarebbe conosciuta su Tik Tok. La 17enne, che diventerà maggiorenne a marzo, era tornata nella comunità per minorenni che la ospita in mattinata, ma intorno alle 15 gli operatori della struttura ne hanno segnalato l’assenza alle forze dell’ordine.

Continua a leggere

Continua a leggere