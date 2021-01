In quali Regioni gli studenti delle scuole superiori torneranno in classe lunedì 25 gennaio



Tra pochi giorni, lunedì 25 gennaio, riapriranno le scuole secondarie di secondo grado in Liguria, Marche, Umbria e Puglia. Il ritorno tra i banchi per gli studenti delle superiori rimane invece posticipato in Campania, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, dove le ordinanze regionali dei diversi governatori hanno rimandato la riapertura delle scuole al prossimo 1° febbraio.

