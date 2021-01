In Veneto e Friuli Venezia Giulia le scuole rimarranno chiuse fino al 31 gennaio



Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato un’ordinanza con la quale proroga la didattica a distanza fino al 31 gennaio. Sulla stessa linea anche il Friuli Venezia Giulia, che ha annunciato un provvedimento a breve per far slittare la riapertura delle scuole. E così tante altre Regioni che considerano la situazione epidemiologica ancora troppo critica per far tornare gli studenti tra i banchi in sicurezza.

