Incidente a Dubai per Elisabetta Gregoraci: si ferisce mani, schiena e polpaccio



Piccolo problema per Elisabetta Gregoraci costretta all’intervento medico a seguito di una caduta di cui è stata vittima mentre faceva una foto. È la stessa showgirl, in questi giorni in vacanza a Dubai, ad aver spiegato cosa fosse successo. Qualche taglio e un po’ di spavento per la showgirl che è stata medicata sul posto.

