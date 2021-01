Incidente mortale sulla Fi-Pi-Li, muore 30enne: sbalzato fuori dall’auto, ferita la fidanzata



Incidente mortale sulla Fi-Pi-Li, dove ha perso la vita a 30 anni Alessandro Castellino, culturista e preparatore atletico in diverse palestre di Empoli. Stava andando a trovare dei parenti insieme alla fidanzata. La compagna 36enne, rimasta ferita, è ricoverata in ospedale in condizioni gravi.

