Incidente nel Pisano, cacciatore muore raggiunto all’addome da una fucilata sparata da un amico



Per il cacciatore, di 71 anni, non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione prima di un medico di famiglia in pensione che si trovava sul posto e poi dei sanitari del 118. L’incidente nel pomeriggio di mercoledì durante una battuta di caccia al cinghiale nei boschi di Chianni, nel Pisano.

