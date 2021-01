Incidente sulla Catania-Siracusa, tir travolge un’auto: morta una donna, traffico in tilt



Incidente mortale oggi sulla Catania-Siracusa in direzione del capoluogo aretuseo: un’auto è stata travolta da una cisterna alimentare per cause che sono in via di accertamento e una donna, che era alla guida della vettura, è morta sul colpo. Si tratta di una 81enne di Adrano. Indagini in corso e disagi al traffico.

