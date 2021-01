Influencer russa diventa mamma: ha avuto una bimba dal figliastro più giovane di 14 anni



Marina Balmasheva e Vladimir Shavyrin sono diventati genitori: lei è l’influencer russa nota per aver sposato il figlio del suo ex marito Alexei. Marina aveva scelto rendere pubblica la relazione in un modo particolare e molto controverso, pubblicando una foto che la ritraeva con Vladimir quando lui aveva solo 7 anni.

