Inseguimento per un carico di sigarette: un contrabbandiere aveva reddito di cittadinanza



Folle corsa in mare per bloccare un carico di sigarette di contrabbando a Mazara, dove sono poi stati arrestati tre uomini di 51, 40 e 27 anni. Il più anziano dei contrabbandieri percepiva il reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza è riuscita a fermare anche la nave madre: a bordo sono stati trovati 65mila euro in contanti.

Continua a leggere



Folle corsa in mare per bloccare un carico di sigarette di contrabbando a Mazara, dove sono poi stati arrestati tre uomini di 51, 40 e 27 anni. Il più anziano dei contrabbandieri percepiva il reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza è riuscita a fermare anche la nave madre: a bordo sono stati trovati 65mila euro in contanti.

Continua a leggere

Continua a leggere