Insieme per 83 anni, due gemelli muoiono a dodici ore di distanza a causa del Covid



Primo e Giacomo sono nati insieme nel 1937 e per 83 anni hanno vissuto senza mai separarsi: i due, che non si sono mai sposati, hanno continuato a vivere nella casa dei genitori fino a quando non hanno contratto il Covid. Ricoverati in terapia intensiva, i due sono morti a dodici ore di distanza l’uno dall’altro.

Continua a leggere



Primo e Giacomo sono nati insieme nel 1937 e per 83 anni hanno vissuto senza mai separarsi: i due, che non si sono mai sposati, hanno continuato a vivere nella casa dei genitori fino a quando non hanno contratto il Covid. Ricoverati in terapia intensiva, i due sono morti a dodici ore di distanza l’uno dall’altro.

Continua a leggere

Continua a leggere