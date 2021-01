Investito durante una consegna: rider padre di famiglia muore travolto da un’auto



Un rider è morto a Montecatini, è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada per andare a prendere un ordine da consegnare al McDonald’s di via Camporcioni. L’uomo, di origini filippine, era sposato e padre di due figlie. Lavorava come rider per Deliveroo, il general manager dell’azienda, Matteo Sarzana, ha fatto le condoglianze ed espresso vicinanza alla famiglia.

