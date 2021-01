Ippolito a Fanpage.it: “Perché il vaccino italiano è importante, se le altre aziende ritardano”



Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma, è intervenuto durante la diretta YouTube di Fanpage.it per parlare del vaccino italiano ReiThera, dei farmaci e in generale della emergenza sanitaria nel nostro Paese: “Abbiamo completato la fase 1, stiamo mettendo in piedi la fase 2 e poi ci sarà la fase 3. È importante lavorare a un vaccino italiano, sempre più anche per eventuali ritardi di altre aziende come Pfizer e Moderna”.

