Jgor Barbazza e Linda Collini aspettano il primo figlio dopo 11 anni, ecco quando nascerà



Jgor Barbazza e Linda Collini, noti per aver interpretato i personaggi di Damiano Bauer e Cecilia Castelli in Centovetrine, stanno per diventare genitori per la prima volta dopo undici anni d’amore. Il parto è previsto per metà febbraio: “L’avevo detto che il 2021 sarebbe stato un anno meraviglioso”.

