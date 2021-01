La Covid gli porta via il padre, la madre e il fratello: gara di solidarietà a Paternò



Tragedia nel Catanese, dove una famiglia è stata distrutta dal coronavirus. Madre, padre e due figli contraggono la Covid-19, solo un figlio sopravvive. È successo a Paternò, dove ora è in corso una gara di solidarietà per la famiglia Santonocito, per aiutare a pagare i funerali dei tre mebri deceduti dopo essere risultati positivi.

