La ex di Armie Hammer: “Ho accettato rapporti sadomaso con lui, ma ero spaventata”



Emergono nuovi dettagli sul rapporto tra Armie Hammer e Paige Lorenze. La modella, infatti, ha dichiarato di aver intrattenuto una relazione aperta con il divo di Hollywood, durante la quale non si era sottratta ad alcuni rapporti, anche piuttosto cruenti. Durante i loro incontri, nonostante fossero consensuali, la 22enne ha dichiarato che non sempre si era trovata a suo agio e più di una volta si è spaventata per il suo atteggiamento.

