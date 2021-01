La mamma di Nicolò Zaniolo: “Contro la storia con Madalina Ghenea”, la verità sull’ex Sara



Francesca Costa, madre del calciatore, ammette di non condividere la relazione tra il figlio e la modella romena, che ha 12 anni in più di Zaniolo. Inoltre, nega che la famiglia del ragazzo lo abbia allontanato dalla ex Sara Scaperrotta, che aspetta un figlio da lui: “Si sono lasciati, non l’abbiamo cacciata di casa”.

