La moglie vuole lasciarlo, uccide lei e il figlio di 5 anni: poi si getta dal balcone, ma si salva



Il duplice omicidio è avvenuto a Carmagnola (Torino) al culmine di una lite familiare: pare che la donna,Teodora Casasanta, volesse lasciare il marito. Alexandro Riccio, 39 anni, è ricoverato al Cto di Torino in stato in fermo. Secondo le ricostruzioni, l’omicida non aveva precedenti.

