La variante brasiliana del Covid-19 arriva in Abruzzo, positiva una famiglia

La variante brasiliana del Coronavirus preoccupa anche l’Italia. È in Abruzzo infatti che è stato riscontrato un piccolo cluster del pericoloso virus: si tratta di un’intera famiglia di Poggio Picenze di ritorno da un viaggio in Brasile. La notizia è stata confermata questa mattina in consiglio regionale dal governatore Marsilio.

