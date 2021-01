L’amica prepara una torta con marijuana light per scherzo: intera famiglia finisce in ospedale



Un’intera famiglia è finita in ospedale dopo aver mangiato una torta al cui interno c’era anche della marijuana light. La torta era stata preparata e portata a casa da un’amica che, per scherzo, aveva usato la sostanza stupefacente nell’impasto. In ospedale sono finiti il padre e la madre 60enni e la figlia di circa 30 anni.

