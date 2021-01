Lanciano, la bimba ha troppa fretta di nascere: 19enne partorisce nell’ascensore dell’ospedale



L’episodio all’ospedale di Lanciano. La giovane donna è arrivata con un ambulanza del 118 in Pronto Soccorso in preda alle doglie e durante il trasferimento in Ostetricia l’ascensore si è bloccato: insieme alla 19enne c’erano un medico, un’infermiera e un’operatrice socio-sanitaria che l’hanno aiutata. Mamma e figlia stanno bene.

