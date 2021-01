Lapo Elkann e Joana Lemos verso il matrimonio: ecco tutti i dettagli



Dopo l’ospitata del rampollo a Domenica In, i riflettori si sono definitivamente accesi sulla coppia. Joana Lemos è la donna che ha riacceso l’amore nella vita di Lapo Elkann, lui lo ha detto senza troppi giri di parole: “Sono sereno come non mai. Non c’è niente di lei che non mi piaccia”. Sulle pagine di “Chi”, Lapo Elkann mostra l’anello di fidanzamento in titanio e diamanti: “Ci unisce e ci lega perché rappresenta il mondo dell’automobilismo”.

