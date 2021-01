L’Aquila, ingerisce disinfettante per le mani mentre è a scuola: grave studente di 19 anni



Incidente a L’Aquila, dove uno studente di 19 anni del liceo classico Cotugno è finito in ospedale, dove è ricoverato in rianimazione, dopo aver ingerito del gel disinfettante anti Covid all’uscita dal bagno. L’episodio si è verificato nel primo giorno di scuola dopo le vacanze di Natale, dal momento che l’Abruzzo è una delle tre regioni italiane che hanno dato il via libera al rientro a scuola al 50% delle superiori.

Continua a leggere



Incidente a L’Aquila, dove uno studente di 19 anni del liceo classico Cotugno è finito in ospedale, dove è ricoverato in rianimazione, dopo aver ingerito del gel disinfettante anti Covid all’uscita dal bagno. L’episodio si è verificato nel primo giorno di scuola dopo le vacanze di Natale, dal momento che l’Abruzzo è una delle tre regioni italiane che hanno dato il via libera al rientro a scuola al 50% delle superiori.

Continua a leggere

Continua a leggere