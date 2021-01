L’associazione Fonografici sospende l’etichetta discografica di Teresa Merante: “Distanti da noi”



L’eco mediatica del caso Teresa Merante ha prodotto i primi effetti e decise prese di posizione. L’AFI, Associazione Fonografici Italiani, come comunicato dal suo presidente, Sergio Cerruti, nel corso di una intervista telefonica, ha deciso si sospendere in via cautelativa l’etichetta discografica della cantante calabrese. “Prendiamo le distanze dai contenuti che incitano alla violenza o all’illegalità”.

