Le foto di Diletta Leotta e Can Yaman insieme a Roma



Dopo alcune indiscrezioni, ecco che arriva la conferma sul primo succulento gossip del 2021: tra Can Yaman e Diletta Leotta è scoppiato l’amore. I due sono stati visti insieme a Roma in atteggiamenti complici, come documentato dal settimanale Chi, avvalorando le notizie di queste ultime ore in cui si parlava di una loro frequentazione, come anche alcuni dettagli social avevano fatto pensare.

