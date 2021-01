Le tarme della farina potranno essere mangiate dagli uomini: ok da ente per la sicurezza alimentare



Secondo l’Efsa – Autorità europea per la sicurezza alimentare – ha reso noto che le tarme della farina allevate ed essiccate possono essere mangiate senza rischi come snack o ingrediente di preparati per biscotti, barrette proteiche e pasta. È la prima volta che l’ente esprime un parere su un insetto.

