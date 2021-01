Lecce, derisero disabile diffondendo il video in rete: due vigili urbani a processo



Due agenti della polizia locale del Comune di Maglie (Lecce) sono accusati di molestia per aver smontato e nascosto la ruota della bicicletta di un uomo, noto in paese per la sua disabilità causata da un deficit cognitivo. L’uomo aveva anche minacciato di suicidarsi quando aveva saputo che le immagini erano finite sui social.

Continua a leggere



Due agenti della polizia locale del Comune di Maglie (Lecce) sono accusati di molestia per aver smontato e nascosto la ruota della bicicletta di un uomo, noto in paese per la sua disabilità causata da un deficit cognitivo. L’uomo aveva anche minacciato di suicidarsi quando aveva saputo che le immagini erano finite sui social.

Continua a leggere

Continua a leggere