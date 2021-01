Lecce, niente assembramenti per salutare il defunto: funerale online organizzato su Zoom



Una famiglia di Taurisano, in provincia di Lecce, ha organizzato un funerale “virtuale” per il loro congiunto morto ad 89 anni. Le istruzioni per partecipare alla cerimonia sono state scritte nero su bianco nel manifesto funebre: “Non si accettano visite a casa da parte di nessuno, neanche dei parenti stretti. Il funerale verrà svolto tramite un’app di nome Zoom”.

