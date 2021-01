L’elenco delle 67 aree idonee in Italia per il deposito dei rifiuti radioattivi nazionali



Nella notte è stato pubblicato dalla Sogin l’elenco delle 67 aree in Italia individuate come idonee per la costruzione di un Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi. Le regioni interessate sono sette da Nord a Sud e per ognuna di queste sono state considerate più aree utili allo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

