L’epidemiologa Salmaso: “Cautela per tutto il 2021, ma il virus continuerà a circolare per anni”



L’epidemiologa Stefania Salmaso a Fanpage.it: “Sicilia tra le regioni con il più alto incremento di contagi in Italia. È tutto legato alla mobilità del periodo natalizio. Anche nei prossimi giorni dovremo aspettarci fluttuazioni nei dati, che devono invitare le persone a mantenere le contromisure che tutti conosciamo. Previsioni? Per tutto il 2021 dovremo essere molto cauti poi che la malattia continuerà a circolare nei prossimi anni, fino al 2023 e oltre, lo possiamo sottoscrivere, l’importante è che non sia questo flagello che comporta ricoveri e decessi”.

