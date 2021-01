Lo prendono in giro per il flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman, Daniele Scardina risponde



Daniele Scardina risponde a un utente che su Instagram gli aveva consigliato di fare “attenzione al turco”, facendo riferimento alla relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman. E il pugile questa volta ha deciso di rispondere a tono. In precedenza, Scardina aveva preferito far cadere l’argomento.

Continua a leggere



Daniele Scardina risponde a un utente che su Instagram gli aveva consigliato di fare “attenzione al turco”, facendo riferimento alla relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman. E il pugile questa volta ha deciso di rispondere a tono. In precedenza, Scardina aveva preferito far cadere l’argomento.

Continua a leggere

Continua a leggere