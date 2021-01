L’Oms ha approvato l’uso di emergenza per il vaccino Pfizer-BioNTech



L’Organizzazione mondiale della sanità ha dato l’ok all’uso d’emergenza al vaccino Pfizer-BioNTech, quello che stiamo già somministrando in Italia, in Europa e non solo. Mariangela Simao, direttrice responsabile dell’accesso ai farmaci e vaccini dell’Oms, ha commentato: “Questo è un passo molto positivo per garantire l’accesso globale ai vaccini Covid-19”.

Continua a leggere



L’Organizzazione mondiale della sanità ha dato l’ok all’uso d’emergenza al vaccino Pfizer-BioNTech, quello che stiamo già somministrando in Italia, in Europa e non solo. Mariangela Simao, direttrice responsabile dell’accesso ai farmaci e vaccini dell’Oms, ha commentato: “Questo è un passo molto positivo per garantire l’accesso globale ai vaccini Covid-19”.

Continua a leggere

Continua a leggere