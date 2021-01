L’OMS: “La variante inglese in 60 Paesi, quella sudafricana in 23”



La variante inglese – ha fatto sapere l’OMS – è stata trovata in sessanta paesi del mondo e in 10 nazioni in più rispetto al report precedente, quello del 12 gennaio. Salgono anche i Paesi che registrano casi della cosiddetta variante sudafricana (501Y.V2), segnalata in 3 nuove nazioni per un totale di 23 Paesi.

Continua a leggere



La variante inglese – ha fatto sapere l’OMS – è stata trovata in sessanta paesi del mondo e in 10 nazioni in più rispetto al report precedente, quello del 12 gennaio. Salgono anche i Paesi che registrano casi della cosiddetta variante sudafricana (501Y.V2), segnalata in 3 nuove nazioni per un totale di 23 Paesi.

Continua a leggere

Continua a leggere