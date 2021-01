L’oroscopo del giorno 1 gennaio 2021: Capodanno inizia con la Luna in Leone e Marte in Ariete



L’oroscopo di venerdì 1 gennaio 2021 è un oroscopo importante perché, come si fa il tema natale della nascita di una persona, lo si fa anche per la nascita di un nuovo anno. Analizziamo qui insieme, prima di leggere l’oroscopo segno per segno, il tema natale del primo minuto di questo 2021. Ecco le previsioni astrali per i 12 segni dello Zodiaco.

Continua a leggere



L’oroscopo di venerdì 1 gennaio 2021 è un oroscopo importante perché, come si fa il tema natale della nascita di una persona, lo si fa anche per la nascita di un nuovo anno. Analizziamo qui insieme, prima di leggere l’oroscopo segno per segno, il tema natale del primo minuto di questo 2021. Ecco le previsioni astrali per i 12 segni dello Zodiaco.

Continua a leggere

Continua a leggere