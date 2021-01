L’oroscopo del giorno 15 gennaio 2021: Cancro e Scorpione pronti a cambiamenti sentimentali



Con la Luna in Acquario anche nell’oroscopo di venerdì 15 gennaio, e tanti pianeti che continuano ad essere portatori di cambiamento, per il segno zodiacale nel quale si trovano oppure per gli aspetti che formano con gli altri pianeti all’interno del cerchio dello zodiaco, nessuno si può dire salvo dalle novità! Anzi, teniamoci pronti a guardare la vita con occhi decisamente più aperti!

