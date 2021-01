L’oroscopo del giorno 18 gennaio 2021: Scorpione e Leone allaccino la cintura di sicurezza



L’oroscopo del giorno di oggi, lunedì 18 gennaio 2021, fai iniziare una settimana particolarmente importante dal punto di vista politico internazionale con Giove che si quadra perfettamente a Urano è una Luna in Ariete particolarmente combattiva. Come dire: tutto quello che avete rimandato per timore oggi verrà a galla da sè.

Continua a leggere



L’oroscopo del giorno di oggi, lunedì 18 gennaio 2021, fai iniziare una settimana particolarmente importante dal punto di vista politico internazionale con Giove che si quadra perfettamente a Urano è una Luna in Ariete particolarmente combattiva. Come dire: tutto quello che avete rimandato per timore oggi verrà a galla da sè.

Continua a leggere

Continua a leggere