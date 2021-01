L’oroscopo del giorno 20 gennaio 2021: Sole in Acquario e Luna in Ariete



L’oroscopo del giorno mercoledì 20 gennaio 2021 è un oroscopo molto importante perché segna anche l’inizio della nuova presidenza di Joe Biden agli Stati Uniti d’America. Il Sole che oggi entra in Acquario è un grande simbolo di apertura e democrazia ma le tensioni tra Urano e Marte in Toro e Giove e Saturno In Acquario indicano ancora tante tensioni all’orizzonte.

