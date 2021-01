L’oroscopo del giorno 6 gennaio: Capricorno e Bilancia intrattabili



Nell’oroscopo di mercoledì 6 gennaio 2021, anche la Befana arriverà in perfetto orario! Saturno infatti aleggia nell’aria meglio della famosa streghetta sulla scopa. Tra il Sole in Capricorno, I pianeti in Acquario e la Luna in Bilancia, tutto sembra tendere ad un bisogno di prendere la situazione di petto realizzare con determinazione, risolvere. Per fortuna da domani Marte in Toro ammorbidirà la situazione. Ecco le previsioni segno per segno per il giorno dell’Epifania.

