L’oroscopo del giorno 8 gennaio: Toro e Scorpione saranno intransigenti



L’oroscopo di venerdì 8 gennaio 2021 vede subito Marte in Toro che viene colpito dalla quadratura di Saturno e Giove, prima che arrivi Venere in suo aiuto. Questo significa che le tensioni saranno ancora forti e che, anche economicamente, le ristrettezze e l’austerità si sentiranno fin da subito. La Luna in Scorpione oggi amplifica ancora di più il senso del controllo e della regola.

