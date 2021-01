L’oroscopo della settimana dal 25 al 31 gennaio 2021: Luna piena tra Leone e Acquario



Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 gennaio 2021 i pianeti non cambieranno segno rispetto ai sette giorni appena trascorsi. Saturno ci porterà una sensazione di solitudine ma contemporaneamente la voglia e il bisogno di abbracci, coccole, chiacchiere. Questa seconda parte sarà enfatizzata dai pianeti in segni d’aria come l’Acquario.

Continua a leggere



Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 gennaio 2021 i pianeti non cambieranno segno rispetto ai sette giorni appena trascorsi. Saturno ci porterà una sensazione di solitudine ma contemporaneamente la voglia e il bisogno di abbracci, coccole, chiacchiere. Questa seconda parte sarà enfatizzata dai pianeti in segni d’aria come l’Acquario.

Continua a leggere

Continua a leggere