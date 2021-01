L’oroscopo di domani 27 gennaio 2021: Scorpione e Capricorno affilano gli artigli



Nell’oroscopo di domani la femminilità, in tutte le sue sfaccettature, è decisamente protagonista. La Luna si trova a transitare nei gradi del segno del Cancro, la donna madre e compagna per eccellenza. In più Marte si congiunge alla Luna nera nel segno del Toro: un segno che rappresenta la maternità nel suo desiderio di nutrire. Tutto questo per dire che la femminilità ha sempre più bisogno di essere riconosciuta in nuove forme sociali e in modo sempre più chiaro.

