L’oroscopo di oggi 16 gennaio 2021: Capricorno e Ariete corrono verso il piacere



Continua, anche nell’oroscopo di oggi, a descriversi fortissima la tensione, la tendenza allo scontro, la rottura degli schemi e di tutte le zone di sicurezza. La Luna in Pesci di oggi addolcisce quadrature importanti come quella tra Saturno e Marte e tra Giove e Urano. Il bello, anche non ce l’ho come questo, si trova nella forza né il coraggio di Venere in trigono perfetto a Lilith, la Luna nera, come ad indicare il desiderio di andare fino in fondo porco di conquistarsi il piacere.

