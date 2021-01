Luca Vismara e il flirt con Tommaso Zorzi: “Ci siamo visti più volte, spero che nasca qualcosa”



In una chiacchierata in diretta social con Soleil Sorge, Luca Vismara ha apertamente dichiarato di aver incontrato più volte Tommaso Zorzi prima del suo ingresso al GF Vip. Il cantante di Amici ha fatto intendere che tra loro ci fosse una simpatia che spera possa evolversi e diventare qualcosa di più intenso. Il gieffino, però, non ha mai fatto menzione di questi incontri durante la sua permanenza nel reality.

Continua a leggere



In una chiacchierata in diretta social con Soleil Sorge, Luca Vismara ha apertamente dichiarato di aver incontrato più volte Tommaso Zorzi prima del suo ingresso al GF Vip. Il cantante di Amici ha fatto intendere che tra loro ci fosse una simpatia che spera possa evolversi e diventare qualcosa di più intenso. Il gieffino, però, non ha mai fatto menzione di questi incontri durante la sua permanenza nel reality.

Continua a leggere

Continua a leggere