Lutto per Anna Safroncik, è morta la nonna: la dedica dolcissima



L’attrice di origine ucraina ha perso la sua adorata “babushka”. Ha condiviso il suo lutto con i fan pubblicando uno scatto in bianco e nero con la nonna e la dedica: “È un dolore immenso perderti. Vivrai per sempre dentro i nostri cuori”. Anna Safroncik proviene da una famiglia di artisti, è nata a Kiev ma vive in Italia da quando era ragazzina.

