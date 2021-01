Macachi resi parzialmente ciechi, il Consiglio di Stato: gli esperimenti possono riprendere



Le università di Torino e Parma stanno conducendo un progetto di ricerca con alcuni macachi, che verranno resi parzialmente ciechi per studiare una condizione nota come blindsight. L’obiettivo è ridare la vista a migliaia di persone che l’hanno persa. “Ci auguriamo ora il miglior successo della ricerca a beneficio del progresso delle conoscenze e della salute dei pazienti”, commentano i due atenei, mentre la Lav parla di “speranze di salvezza svanite per gli animali”.

