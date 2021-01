Maltempo, allerta meteo lunedì in 7 regioni: l’elenco completo delle zone a rischio



Ancora maltempo sull’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse in sette regioni per la giornata di domani, lunedì 11 gennaio. Sarà allerta gialla per rischio idraulico, per rischio temporali e rischio idrogeologico in diverse zone del centro-sud.

Continua a leggere



Ancora maltempo sull’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse in sette regioni per la giornata di domani, lunedì 11 gennaio. Sarà allerta gialla per rischio idraulico, per rischio temporali e rischio idrogeologico in diverse zone del centro-sud.

Continua a leggere

Continua a leggere