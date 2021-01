Maltempo, allerta meteo mercoledì 27 gennaio: l’elenco delle regioni a rischio



Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, mercoledì 27 gennaio. Sarà allerta meteo gialla per rischio idraulico e rischio idrogeologico in tre regioni del Centro-Sud: rischio maltempo in zona di Umbria, Abruzzo e Basilicata.

