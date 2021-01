Maltempo, allerta meteo per rischio idrogeologico venerdì: le regioni a rischio



Allerta meteo gialla diramata dalla Protezione civile domani, venerdì 29 gennaio, per rischio idrogeologico in Valle d’Aosta e in Abruzzo. Un codice giallo per mareggiate e vento che interesserà la costa centrale della Toscana e le isole dell’Arcipelago è stato emesso dalla Protezione civile regionale.

